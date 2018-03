Um homem matou três pessoas num ataque no sul de França. Uma era portuguesa

A polícia francesa deteve uma mulher suspeita de ser próxima de Radouane Ladkim, o terrorista que hoje fez três vítimas mortais num ataque no sul de França, entre as quais, um português

Uma mulher relacionada com o homem que matou hoje três pessoas num ataque terrorista no sul de França, entre as quais um português, foi colocado sob custódia, anunciou o procurador de Paris, François Molins.

Segundo o procurador, trata-se de uma pessoa próxima que "compartilhou a sua vida" com Radouane Ladkim, de 26 anos, que era seguido pelos serviços secretos e que foi hoje morto a tiro pela polícia.

"Ela foi levada sob custódia por associação criminosa ligada a uma célula terrorista criminosa", acrescentou.

O ataque foi reivindicado pelo autoproclamado grupo radical Estado Islâmico.

Um cidadão de nacionalidade portuguesa está entre os mortos no ataque terrorista de hoje no sul de França, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

Lamentando o atentado, que provocou quatro mortos, entre os quais o atacante, e 16 feridos - segundo o balanço provisório oficial das autoridades francesas -, José Luís Carneiro referiu que ainda não tem ainda a identificação do cidadão de nacionalidade portuguesa.

"Confirma-se a morte de um português. Foi confirmado pelas autoridades francesas aos nossos serviços consulares", disse à agência Lusa José Luís Carneiro, afirmando que não existem ainda "dados de identificação" do cidadão português, entre os três mortos, sem contar com o atacante, que o Presidente francês, Emamnuel Macron, confirmou hoje.

José Luís Carneiro afirmou que não se sabe ainda se o português agora confirmado como uma das vítimas mortais do atentado era o motorista ou outro ocupante da viatura que o atacante roubou em Carcassonne.

O secretário de Estado, que lamentou os "trágicos acontecimentos contra os valores fundamentais da Europa e de Portugal", afirmou que a situação continuará a ser acompanhada.

"Continuaremos a acompanhar a circunstância, mostrando toda a disponibilidade dos nossos serviços consulares em Toulouse, em articulação com a nossa embaixada em Paris, para todo o apoio que venha a ser necessário e para garantir as diligências junto das autoridades francesas, tendo em vista garantir os procedimentos indispensáveis no apoio à família, quer para garantir a sepultura ou eventualmente a transladação", referiu.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, adiantou hoje que "o ataque terrorista islâmico" desta manhã no sul de França fez três mortos, sem contar com o atacante, e "16 feridos", dos quais dois em "estado grave".

"Um homem matou três pessoas e feriu 16 outras, das quais pelo menos duas estão em estado grave", declarou o Presidente francês numa declaração à imprensa na sequência de um "ponto de situação" no Ministério do Interior em Paris.

Um dos 'gendarmes' tomado como refém pelo autor do ataque [foi o próprio que pediu para substituir um outro refém] "está a lutar contra a morte", adiantou Macron.

Duas pessoas foram feitas reféns no supermercado Super U de Trèbes e foram alvejadas mortalmente pelo atacante.

Redouane Lakdim, 26 anos, sequestrou trabalhadores e clientes num supermercado de Trèbes, afirmando agir em nome do grupo extremista Estado Islâmico.

Antes, o atacante roubou um automóvel em Carcassonne e, no caminho para Trèbes, disparou seis tiros contra um grupo de quatro polícias, ferindo um deles, sem gravidade, segundo fontes próximas da investigação.