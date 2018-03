Pub

O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou os ataques de hoje no sul de França, que fizeram quatro mortos, incluindo o atacante, divulgou a agência de propaganda dos 'jihadistas', Amaq.

"O homem que lançou o ataque de Trèbes no sul de França é um soldado do Estado Islâmico, que agiu em resposta ao apelo" do grupo "para atacar países membros da coligação" internacional que combate os 'jihadistas', lê-se no comunicado.

Redouane Lakdim, 26 anos, sequestrou trabalhadores e clientes num supermercado de Trèbes, perto de Carcassonne, no sul de França, afirmando agir em nome do Estado Islâmico.

Lakdim matou duas pessoas no supermercado, sendo morto no assalto da polícia que pôs fim ao sequestro.

Antes, o atacante roubou um automóvel em Carcassonne, matando um passageiro e ferindo o motorista que segundo a SIC Notícias será um português de 27 anos, e, no caminho para Trèbes, disparou seis tiros contra um grupo de quatro polícias, ferindo um deles, sem gravidade, segundo fontes próximas da investigação.