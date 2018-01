Pub

Anúncio será feito nesta quinta-feira pelo presidente Emmanuel Macron que se desloca a Londres para conversações com a primeira-ministra Theresa May.

A Tapeçaria de Bayeux descreve a conquista da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, em 1066, em particular o acontecimento determinante desta conquista, a batalha de Hastings, em que derrotou o rei Harold.

A tapeçaria foi bordada no século XI, provavelmente poucos anos após a batalha, não sendo conhecidos muitos detalhes da sua elaboração. A obra representa a interpretação dos acontecimentos pelo lado dos vencedores, ainda que mostre respeito pelo lado derrotado.

Com cerca de 70 metros de comprimento e 50 centímetros de altura, a Tapeçaria de Bayeux terá sido feita em solo inglês e posteriormente levado para França, embora existam teorias que sugerem outras hipóteses. Enconta-se exposta na cidade que tem o seu nome, na região da Normandia.

A conquista da Inglaterra pelos normandos dirigidos por Guilherme teve impacto determinante na sociedade inglesa daquele tempo, tendo transformado os seus costumes, linguagem, arquitetura e leis.

O anúncio oficial do empréstimo deve ser feito amanhã durante a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, a Londres para negociações com a chefe do governo britânico, Theresa May.

O empréstimo da tapeçaria resultou de longas negociações entre representantes dos Ministérios da Cultura dos dois países e deverá concretizar-se dentro de cinco anos, escreve hoje o The Times. Têm ainda de se realizarem testes para determinar que a tapeçaria não será de modo algum afetada pelo transporte para o outro lado da Mancha. O diário britânico escreve ainda não estar decidido o local em que será exposta a obra, mas que a decisão de Paris em emprestá-la pretende significar a importância das relações entre os dois países num momento em que Londres negoceia a sua saída da União Europeia.

O The Times acompanha a notícia do empréstimo da tapeçaria com uma caricatura em que o presidente francês é descrito como "Emmanuel, o Conquistador", cavalgando em direção a May, que empunha uma bandeira do brexit e apresenta uma seta num dos olhos (causa da morte de Harold na batalha de Hastings). A caricatura mostra ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, algo incomodado com duas setas no rabo.