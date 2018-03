Pub

O projeto de lei prevê ainda a criação do crime de "ofensa sexista e sexual", penalizado com multas progressivas de 90 euros e que podem chegar a 3.000 em caso de reincidência

O Governo francês revelou esta quarta-feira pormenores de um projeto de lei para "endurecer a luta contra a violência sexual e sexista" e que visa multar o assédio das ruas, aumentar o prazo de prescrição dos crimes cometidos contra menores e estabelecer uma idade mínima de consentimento de relações sexuais no país.

Segundo o El País, a secretária de Estado para a Igualdade de Género, Marlène Schiappa, quer que o projeto de lei seja aprovado ainda este verão.

O novo projeto endurece as penas contra aqueles que fazem sexo com menores de idade, mas o grande passo, nunca antes tomado pelo país, é o de estabelecer uma idade mínima para o consentimento de relações sexuais, que o Governo francês fixou em 15 anos.

O objetivo é evitar que exista "ambiguidade sobre a capacidade de um menor discernir ou consentir num ato sexual", diz o documento, que propõe penas mais pesadas: até 20 anos de prisão para um adulto que tenha relações sexuais com um menor de 15 anos, já que será considerado violação msmo que não não tenha havido ameaça, violência ou constrangimento. E o texto especifica que estas penas podem ser aplicadas a processos judiciais já em andamento, assim que o projeto de lei seja aprovado.

O objetivo é evitar que se repitam casos como o de novembro, quando um tribunal absolveu um homem acusado de violar e engravidar uma criança de 11 anos, que disse ter consentido a relação sexual.

No entanto, um dos pontos que está a causar mais polémica - diz o El País, sobretudo pela viabilidade - é a pena proposta para assédio sexual na rua. A nova lei prevê a criação de um novo crime, a "ofensa sexista e sexual" e a imposição de multas - que podem chegar a 3000 em caso de reincidência - por atos de assédio em espaços públicos.

Uma das principais dúvidas é a capacidade das autoridades de imporem as sanções, tendo em conta que o crime é difícil de provar. No entanto, Marlène Schiappa recordou que o Ministério do Interior francês considera a proposta viável e assegurou que o objetivo "não é colocar o máximo de multas possível", mas criar um efeito "dissuasivo" da prática.