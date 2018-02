Pub

Apesar de todos os estragos feitos pelas chuvas intensas, até ao momento não foi registada nenhuma vítima.

Dezenas de casas inundadas, ruas intransitáveis, viaturas danificadas e queda de árvores é o balanço provisório das fortes chuvas que se abateram durante a madrugada desta quarta-feira sobre Luanda, informaram hoje as autoridades.

De acordo com o porta-voz do comando provincial de Luanda do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguêns, as comissões municipais da corporação começaram já a fazer o levantamento dos casos de maior gravidade.

Verificamos algumas ruas inundadas, com dificuldades de passagem de pessoas e viaturas, algumas residências inundadas e por esta altura o grito de socorro dos munícipes é enorme e tendo em conta o nosso trabalho acionamos já o nosso plano para socorrer as pessoas

Acrescentou que várias viaturas ficam igualmente danificadas em consequência da queda de algumas árvores na capital angolana, sendo que aquele serviço não registou, até ao momento, qualquer vítima em consequência das chuvas.

"Estamos a falar aqui de quedas de árvores por cima de viaturas bem como algumas pessoas que viram os seus bens levados pela água pelo que, neste balanço provisório, ainda não temos registo de qualquer dano humano", adiantou.