Forte sismo de magnitude 8,3 registado no Peru foi sentido na Colômbia

Um boletim preliminar do organismo indica que o sismo ocorreu às 02:40 locais (08:40 em Lisboa) e teve como epicentro um ponto no centro do Peru, tendo sido sentido com intensidade em toda a Colômbia.

O Instituto Geofísico do Perú (IGP), através da plataforma 'Twitter', divulgou, de acordo com a agência de notícias Efe, que a essa hora foi registado um sismo de magnitude de 7,2 no Alto Amazonas peruano, a setenta quilómetros a sul do distrito de Lagunas e a uma profundidade de 141 quilómetros.

A Proteção Civil do Peru está a acorrer a situações registadas nas zonas afetadas. Houve casas que colapsaram mas não há registo de vítimas.

O presidente do Peru, Martin Vizcarra, já pediu calma à população e garantiu que a situação está a ser acompanhada.