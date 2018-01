Pub

Mais de 400 pessoas ficaram presas, durante a noite, num comboio no nordeste do Japão devido a um forte nevão, informou hoje a empresa ferroviária JR Este, dando conta de que ainda prosseguem as operações de resgate.

Devido à neve acumulada, o comboio, de quatro carruagens e com 430 passageiros a bordo, ficou paralisado numa passagem de nível na cidade de Sanjo, na prefeitura de Niigata, por volta das 19h00 de quinta-feira (10h00 em Lisboa).

Esta manhã, pelas 9h00 (00h00 em Lisboa), cerca de 200 passageiros continuavam presos dentro do comboio, depois de, às primeiras horas do dia, os serviços de emergência terem conseguido retirar parte das pessoas, disse a operadora.

Durante a noite, a companhia ferroviária e os serviços de emergência prestaram assistência aos passageiros encurralados, distribuindo comida e água.

Três pessoas tiveram de ser levadas para um hospital nas proximidades por desidratação e mal-estar, de acordo com a emissora pública japonesa NHK.