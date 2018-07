Formato do KitKat não é marca registada por culpa de... Portugal

O formato da barra KitKat vai deixar de ser um marca protegida em toda a União Europeia (UE), depois do Tribunal de Justiça Europeu ter decidido que o chocolate não era muito conhecido na Bélgica, Irlanda, Grécia e até mesmo em Portugal.

A Nestlé, fabricante do KitKat, tinha recorrido de uma decisão anterior e o tribunal aconselhou a empresa a desistir do recurso. De acordo com o Guardian, a empresa forneceu apenas evidências de que o chocolate era suficientemente conhecido na Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda, Áustria, Finlândia, Suécia e Reino Unido, disse o advogado-geral do tribunal, Melchior Wathelet.

Para que a marca seja válida, o KitKat tinha de ser reconhecido como distintivo em todos os estados da UE, assim ditava já uma sentença de 2016.

Com este novo parecer - que não é vinculativo, mas que é habitualmente seguido - significa que a forma do chocolate da Nestlé pode começar a ser imitada pela concorrência.