Polícia esteve em casa de Guaidó. "O objetivo era gerar medo, mas não conseguiram"

As forças especiais da polícia deslocaram-se a casa do autoproclamado presidente interino quando este e a sua mulher, Fabiana Rosales, se encontrava a apresentar o seu plano para o país. Em casa estava a filha de 20 meses. "Neste momento as forças especiais estão em minha casa, no meu lar. Responsabilizo o cidadão Nicolás Maduro pela integridade da minha filha que ali se encontra", escreveu no Twitter.

Juan Guaidó esteve há minutos a apresentar o seu plano para a Venezuela na Faculdade de Ciências Económicas e Sociais da Universidade Central da Venezuela. Ali prometeu devolver o Estado aos cidadãos, garantir um governo de transição e realizar eleições livres.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Guaidó estava com a mulher, Fabiana Rosales, na apresentação do plano.

Guaidó e a mulher reencontraram-se com a filha poucos minutos depois, à porta de casa. "A ditadura crê que nos vai amedrontar". Guaidó disse que há coisas "sagradas" como a família e pediu aos polícias e militares para não passarem essa linha. "A família é para se respeitar."

Perante jornalistas e muitos cidadãos, Guaidó disse ainda, com a filha ao colo, que "o objetivo era gerar medo, mas não conseguiram".

Juan Guaidó é alvo de investigação por "crimes graves contra a ordem constitucional". O presidente do Supremo Tribunal de Justiça anunciou na terça-feira que o presidente da Assembleia Nacional está proibido de se ausentar do país e as suas contas bancárias foram bloqueadas.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, condenou entretanto as "intimidações das forças repressivas da ditadura usurpadora" a Guaidó e à sua família. "Este é o diálogo de Nicolás Maduro", escreveu no Twitter.