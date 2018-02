Pub

Pinturas vão ficar agora no National Portrait Gallery, em Washington. Foi a primeira vez que artistas negros fizeram os quadros

Os retratos oficiais de Barack Obama e Michelle Obama foram revelados esta segunda-feira no National Portrait Gallery, em Washington. A galeria, que faz parte do grupo de museus do Smithsonian, tem uma coleção completa de retratos presidenciais, tendo começado a patrocinar a iniciativa desde o mandato de George HW Bush.

Foi a primeira vez que artistas negros foram escolhidos para pintar os retratos oficiais de um antigo Presidente e da primeira-dama dos EUA. Barack Obama foi pintado por Kehinde Wiley, enquanto a mulher Michelle escolheu Amy Sherald.

"É uma grande honra estar aqui. Significa muito para nós", afirmou Barack Obama, citado pelo Guardian.

Já Michelle Obama disse que estava muito "orgulhosa" e até emocionada com o seu retrato.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.