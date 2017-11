Pub

Tem quase 9,2 centímetros de comprimento e 10 gramas de peso

Uma folha de louro em ouro da coroa que Napoleão usou na sua coroação como imperador em 1804 foi arrematada este domingo por 500 mil euros em Fontainebleau, nos arredores de Paris, anunciou a leiloeira Osenat.

A folha, com 9,2 centímetros de comprimento e 10 gramas de peso, não chegou a ser usada por Napoleão porque, a seu pedido, foi retirada da coroa de estilo romano numa das provas que antecederam a cerimónia, refere a agência EFE.

"Sua majestade felicitou-me, mas o peso das folhas de louro incomodava-o um pouco", terá dito na altura o ourives, Martin Guillaume Biennais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O ourives, que tinha seis filhas disse a cada uma delas, quando lhes ofereceu as folhas: "Guardem-nas e que os vossos filhos as guardem depois de vocês". No entanto, as outras cinco folhas não foram preservadas.

Quando o rei Luís XVIII recuperou o trono ordenou, em 1819, a destruição da coroa, que foi fundida e convertida num lingote de ouro. Por isso, a leiloeira Osenat destaca que a folha hoje leiloada faz parte da história de França.

A outra única folha que sobreviveu, que está à guarda do museu de Fontainebleau, foi uma oferecida por Napoleão ao pintor Jean-Baptiste Isabey. Quando o artista colocou a coroa em Napoleão para lhe pintar o retrato, desprendeu-se uma das folhas e o imperador decidiu oferecer-lha como lembrança do "descuido".