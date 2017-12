Pub

Adolescente do Tennesse publicou as suas conclusões no Reddit

Alguns modelos do iPhone vão ficando mais lentos à medida que o tempo passa. Este facto tem sido uma das polémicas do final de 2017 e foi já confirmado pela Apple.

A 18 de dezembro, a empresa de software Primate Labs - detentora do Geekbench, medidor de eficácia de processadores - publicou um estudo que demonstra o que se passa. E o Geekbench começa logo o seu artigo a dizer que foi uma publicação no Reddit que desencadeou toda a discussão em torno das capacidades dos telemóveis da marca.

O que um jornal do Tennesse, EUA, revelou é que a publicação no Reddit foi de um jovem de 17 anos, Tyler Barney, que descobriu que os iPhones ficam mais lentos com o tempo.

Depois de atualizar o seu iPhone, o jovem notou uma diferença na performance do aparelho e assumiu que um novo update resolveria a questão. Não resolveu e, após testar o iPhone do seu irmão, com um processador inferior mas um ano mais recente, resolveu recorrer à Internet para pedir ajuda.

Foi então que lhe foi sugerido que substituísse a bateria do aparelho, o que fez, e notou uma melhoria no telemóvel, o que o fez concluir que o problema fosse mesmo da bateria.

Depois, através do seu nickname TeckFire, partilhou o que descobriu no Reddit, desencadeando toda a situação que levou a uma explicação oficial da Apple, que envolveu, inclusivamente, uma descida dos preços nas trocas de bateria.