Fogos na Grécia causaram já 50 mortos e mais de 150 feridos

Portugal vai ajudar a Suécia no combate a incêndios

Os fogos que lavram na Grécia, alguns perto da capital, Atenas, provocaram a morte a pelo menos 50 pessoas e mais de 150 feridos, alguns em estado crítico, segundo um novo balanço das autoridades, avançou esta terça-feira a Associated Press.

Fogos na região da Ática, na Grécia © Reuters

O número de mortos aumentou depois da Cruz Vermelha ter encontrado 26 corpos na aldeia de Mati. Antes disso, a guarda costeira grega tinha recuperado quatro corpos no mar, a uma curta distância dos incêndios.

As chamas levaram a que muitos turistas e também cidadãos gregos fugissem do fogo para as praias a leste de Atenas.

Os incêndios devastaram casas, destruíram viaturas e obrigaram a diversas evacuações, com as autoridades a declararem o estado de emergência e a pedirem ajuda europeia.

"Faremos tudo o que for humanamente possível para controlar os fogos", garantiu Tsipras

O pedido formal de ajuda enviado à União Europeia para o envio de meios foi enviado ao final da tarde de terça-feira.

"É uma noite difícil para a Grécia", disse o primeiro-ministro Alexis Tsipras que antecipou o seu regresso para Atenas, depois de uma viagem à Bósnia-Herzegovina, para acompanhar a situação a partir do Centro de Coordenação Unificado. "Faremos tudo o que for humanamente possível para controlar os fogos", garantiu Tsipras.

Já o ministro da Administração Interna (Ordem Pública), Nikos Toskas, pediu cautela aos cidadãos e sugeriu que os incêndios podem ter sido provocados.

Centenas de bombeiros continuam a tentar controlar os grandes incêndios que assolam a Grécia desde o início da tarde de segunda-feira, mas os trabalhos estão a ser dificultados por ventos fortes.

Fogos na região da Ática, na Grécia © Reuters

Um dos incêndios, a cerca de 50 quilómetros de Atenas, obrigou à evacuação de três localidades, reduzindo a cinzas dezenas de casas e causando o encerramento ao tráfego durante dezassete quilómetros da autoestrada de Olímpia, que liga a capital com o Peloponeso.