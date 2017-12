Pub

Milhares de pessoas foram retiradas do local

Foi um grande susto e viveram-se alguns momentos de pânico quando o fogo-de-artifício preparado para a praia do Terrigal, a norte de Sydney, na Austrália, começou a rebentar de forma inesperada e ficou fora de controlo. Segundo a imprensa local, milhares de pessoas que estavam a preparar-se para comemorar a passagem de ano foram retiradas da praia.

Dois técnicos de pirotecnia terão sido obrigados a saltar da barca onde estava instalado aquela estrutura, no mar. Tiveram a ajuda de pessoas que estavam no local e tiveram de receber assistência médica no local.