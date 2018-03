Fogo consome hotel em Dublin

Pub

O último andar de um hotel perto do aeroporto de Dublin, na Irlanda, está em chamas

O fogo irrompeu num dos andares superiores do Metro Hotel, perto do aeroporto de Dublin, na Irlanda. Eram 20h20.

Os bombeiros locais twittaram para dizer que estão respondendo ao incêndio e para pedir ao público que evite a área.

A corporação de Bombeiros de Dublin está no local com oito tripulações, enquanto a polícia e os paramédicos coordenam um resgate numa tentativa de tirar todos os clientes do espaço.

A emissora de TV TV3 disse que os bombeiros retiraram "todos" do prédio - embora não esteja certo se há feridos.

As estradas estão fechadas em torno do hotel, após o incêndio ter começado.

A testemunha John Sheridan disse que "pelo menos cinco andares" parecem estar em chamas perto do topo da torre, enquanto as autoridades confirmam que o incêndio está atravessando "vários andares". Alegadamente, os sete últimos.

Cerca de 150 pessoas foram retiradas do edifício. As pessoas estão a ser reinstaladas no vizinho Carlton Hotel.

A imprensa irlandesa adianta que o hotel é também usado como acomodação de emergência para famílias sem-abrigo.

Anthony Flynn, CEO da Inner City Housing Homeless (ICHH), disse ao The Journal que estava em contacto com o Conselho da Cidade de Dublin para descobrir se algum sem abrigo estava ocupando algum quarto no Hotel.

Em atualização