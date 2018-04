Pub

Bombeiros afirmaram que o fogo ficou controlado e que não existem vítimas mortais

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num hospital em Istambul, na Turquia, ardendo em vários pisos do edifício. No entanto, a CNN turca cita fonte dos bombeiros que disse que o incêndio ficou sob controlo sem que existissem vítimas mortais.

Diz a Reuters que as imagens televisivas mostram o telhado a arder - onde terá começado o incêndio - com o fogo a descer rapidamente pelo exterior do edifício.

Fonte da autarquia de Gaziosmanpasa, distrito da província de Istambul onde se localiza a unidade hospitalar, afirmou à TRT que os pacientes foram retirados do edifício.

Não existem informações, até ao momento, sobre eventuais vítimas mortais ou feridos graves. Existem, no entanto, relatos de pessoas afetadas pela inalação de fumo.

"Até agora, não temos nenhuma má notícia sobre mortes", afirmou o governador de Istambul, Vasip Sahin.

"Se Deus quiser, continuará assim", reforçou o representante, relatando que o incêndio está a atingir o telhado e a fachada do edifício do hospital Taksim Ilk Yardim, mas não o interior daquela unidade hospitalar.

O interior do edifício do hospital está, no entanto, a ser atingido por uma intensa coluna de fumo negro, segundo acrescentou Vasip Sahin.

Veículos de bombeiros e várias ambulâncias estão no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Em atualização