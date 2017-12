Pub

O ex-conselheiro da Casa Branca Michael Flynn "obstruiu", com falsas declarações, a investigação sobre a ingerência russa nas presidenciais de 2016, após contactar autoridades russas "a pedido de um muito alto responsável" da equipa Trump, segundo a acusação.

"As omissões e falsas declarações de Flynn obstruíram e tiveram consequências reais nas investigações em curso do FBI (polícia federal norte-americana)" sobre um eventual entendimento entre os russos e a equipa de campanha do candidato presidencial republicano, Donald Trump, lê-se no documento assinado pelo procurador especial Robert Mueller.

Flynn, general na reserva e conselheiro para a Segurança Nacional do Presidente Trump durante 24 dias, entre janeiro e fevereiro deste ano, é também acusado de ter mentido sobre conversas com diplomatas, entre os quais o embaixador da Rússia em Washington, Sergey Kislyak, e de ter escondido que tentou influenciar um voto do Conselho de Segurança da ONU sobre a construção de colonatos realizada por Israel.

Tais manobras destinar-se-iam a enfraquecer a ação de Barack Obama, então ainda Presidente dos Estados Unidos.

"A 22 de dezembro de 2016, um muito alto responsável da equipa de transição presidencial pediu a Flynn para contactar responsáveis de Governos estrangeiros, incluindo da Rússia, para conhecer as respetivas posições sobre a resolução e para influenciar esses Governos com o objetivo de adiar a votação ou fazer abortar a resolução", resume o procurador encarregado do inquérito russo.

Investigação aproxima-se de Trump

Como explica uma análise da CNN, Flynn foi, desde o começo da campanha eleitoral, um dos membros do círculo mais próximo de Donald Trump. Assim, o facto do antigo conselheiro da Casa Branca se ter dado como culpado de mentir ao FBI sugere, de acordo com a mesma análise, que o procurador especial Robert Mueller acredita que existe alguém com uma "patente" mais alta do que Flynn, sobre o qual este pode fornecer informação importante.

Do lado de Donald Trump é, neste caso, complicado demarcar-se de Flynn, relativamente ao papel que este teve na campanha eleitoral e os cerca de 25 dias que esteve na Casa Branca.

A grande questão, continua a CNN, é quem será realmente o alvo da investigação de Mueller e se Flynn poderá ajudar a montar o caso com a informação que tem.

Jared Kushner, genro de Donald Trump, também tem sido uma figura polémica, bem como de destaque, na administração Trump. O papel que teve no despedimento de James Comey do cargo de diretor do FBI também tem sido alvo da investigação de Mueller. Donald Trump Jr., filho mais velho do Presidente dos EUA, poderá também ser um alvo, visto que, diz a CNN, é sabido que participou com Kushner numa reunião, a julho de 2016, na Trump Tower, com vários russos. Nessa reunião, existiria a promessa de informação para denegrir a adversária de Trump, Hillary Clinton.