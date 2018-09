EUA: Florence perde intensidade mas ainda há ameaça de inundações

O furacão Florence, que atinge a costa sudeste dos Estados Unidos, perdeu intensidade para tempestade tropical, mas foi declarado o estado de desastre na Carolina do Norte, por causa dos estragos e pela ameaça de mais inundações.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, a tempestade move-se lentamente para o estado vizinho da Carolina do Sul, deixando um rasto de chuvas fortes, inundações, ameaça de tornados e um apagão de eletricidade que já afetou cerca de um milhão de habitações.

De acordo com a Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de desastre na Carolina do Norte, onde já morreram cinco pessoas, e que disponibilizará ajuda financeira para os condados de Beaufort, Brunswick, Carteret, Craven, New Hanover, Onslow, Pamlico e Pender.

Com a subida da maré, as previsões são de inundações graves, com o governador do estado da Carolina do Norte, Roy Cooper, a alertar hoje que "zonas onde nunca se registaram inundações podem ter essa experiência agora". "Apesar da tempestade ter perdido força, as chuvas continuarão a ser épicas", disse, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Na sexta-feira, Donald Trump anunciou que pretende visitar, na próxima semana, as zonas afetadas pelo Florence.

Os números da tempestade

Segundo a CNN, há seis mortos relacionados com a tempestade, mas o Roy Cooper admitiu que " várias outras [mortes] estão sob investigação". A primeira morte registada na Carolina do Sul foi de uma mulher de 61 anos, na noite de sexta-feira, quando o seu carro embateu numa árvore que caiu durante a tempestade. Na Carolina do Norte, há cinco vítimas mortais.

O governador do Estado notou que "a maioria das mortes provocadas por tempestades ocorre por afogamentos, muitas vezes em automóveis", o que levou Cooper a deixar um aviso para não conduzirem em zonas inundadas ou com águas em movimento.

Mais de 20 mil pessoas estão em 157 abrigos de emergência na Carolina do Norte, revelou o governador, que antecipou que "se esses abrigos se encherem", vão "estabelecer mais abrigos".

A CNN avança ainda que mais de 964 mil clientes das empresas elétricas estão sem energia nas suas casas nas duas Carolinas. O número de pessoas sem eletricidade será bem maior, nota a cadeia americana, uma vez que um único cliente pode representar um agregado familiar de várias pessoas. Cerca de 809 mil clientes são da Carolina do Norte e uns 155 mil na Carolina do Sul.

O vento chegou a atingir os 180,2 km/hora (112 milhas) na enseada de New River, na Carolina do Norte. No aeroporto internacional de Wilmington e em Fort Macon foram registados ventos na ordem dos 169 km/h.