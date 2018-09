As ruas de New Bern já começam a estar inundadas

"Numa questão de segundos a minha casa ficou inundada até à cintura e agora está até ao pescoço", disse Peggy Perry, falando na cidade de New Bern, na Carolina do Norte, EUA. "Estamos presos no sótão".

O furacão Florence já atingiu terra nos EUA (costa atlântica), entrando através de Wrighsville Beach (sudeste da Carolina do Norte) e registando-se ventos de 150 km/h com rajadas até 180 km/h e intensas chuvadas.

Em New Bern, duzentas pessoas foram evacuadas mas outras 150 tiveram de esperar - e enquanto isso as condições iam piorando. As autoridades locais prometem que as resgatarão brevemente.

"Não podemos enfatizar demais que o perigo mais sério associado ao Florence são chuvas extremamente fortes que vão causar inundações desastrosas", afirmam as autoridades, que aconselham a população a escolher pontos altos das suas casas para se protegerem (sótãos ou mesmo telhados). Da Carolina do Norte, o Florence deverá seguir para a Carolina do Sul.

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos EUA informou que o Florence reduziu de 2 para 1 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5.

Chegou a ser classificado de um furacão de categoria 4, registando ventos máximos sustentados de 220 quilómetros por hora.