Países nórdicos ocupam os primeiros quatro lugares da tabela. Top 6 é inteiramente europeu. Portugal ocupa o lugar 77, depois de uma subida de 12 posições

A Finlândia é o país mais feliz do mundo, ultrapassando a Noruega no relatório da Felicidade Mundial, das Nações Unidas. Portugal sobre 12 lugares e está agora em 77 entre os 156 territórios.

Até ao sexto lugar só aparecem países europeus e do norte: Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda. O Canadá é o primeiro não europeu a aparecer na lista das Nações Unidas. O país mais infeliz do mundo é o Burundi, a braços com uma guerra civil, limpezas étnicas e golpes de estado. Juntamente com o Ruanda, Iémen, Tanzânia, Sudão do Sul e a República Centro Africana completam o grupo de nações mais infelizes do que a Síria, onde a guerra, que dura há sete anos, já matou mais de 511 mil pessoas.

A Finlândia chega ao primeiro lugar depois de conquistado a nomeação para melhor governo, país mais estável e mais seguro. Pela primeira vez, as Nações Unidas avaliaram o nível de felicidade dos imigrantes. Também aqui, os finlandeses pontuaram mais alto.

Portugal subiu doze posições e passou do 89º lugar para 77º. O fim da crise e do programa de assistência são um dos motivos para essa subida, aponta o relatório.

O sucesso dos países nórdicos neste índice tem a ver com os rendimentos da população, esperança de vida saudável, apoio social, liberdade, confiança e generosidade.

Os EUA foram este ano, mais uma vez, alvo de um capítulo especial. Este ano, reflete sobre a crise na saúde e o paradoxo de Easterlin (fatores-chave para a felicidade, enunciados por Richard Easterlin, em 1974). No relatório, fica visível a queda dos EUA no ranking: de 14º lugar, em 2017, para 18.º, em 2018.