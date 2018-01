Pub

Quatro pessoas continuam desaparecidas

As autoridades norte-americanas anunciaram o fim das operações de socorro na zona de Montecito, no estado da Califórnia (costa oeste), onde pelo menos 20 pessoas morreram em deslizamentos de terra.

O xerife do condado de Santa Monica, Bill Brown, indicou que iam manter-se as buscas, o que ia permitir às autoridades libertar recursos que já não são necessários e, ao mesmo tempo, continuar a operação a um ritmo mais seguro.

O número de mortos nos deslizamentos de terra e lama registados no início da semana passada na região sul da Califórnia é agora de 20. Quatro pessoas continuam desaparecidas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O último balanço oficial era de 19 mortos e cinco desaparecidos.

De acordo com os serviços de socorro do condado de Santa Barbara, as equipas continuam a procurar mais vítimas nos escombros das casas atingidas. Pelo menos 65 casas ficaram destruídas e 450 danificadas.

As fortes chuvas que caíram na região, ainda há pouco devastada por violentos incêndios que reduziram a vegetação, criaram as condições perfeitas para que ocorressem os deslizamentos nas colinas de Montecito e outras localidades de Santa Barbara, noroeste de Los Angeles.