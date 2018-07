Fim da ETA será anunciado no primeiro fim de semana de maio

A organização separatista e terrorista ETA irá anunciar a sua dissolução no primeiro fim de semana de maio - dia 5 ou 6 - num ato a ser realizado no País Basco francês, conforme relatado pela televisão pública basca Euskal Telebista.

Segundo esta estação, antes do anúncio irá acontecer um evento, em Iparralde, no qual irão participar agentes políticos e sociais da região basca e personalidades internacionais.

Os detalhes do evento apenas vão ser anunciados na próxima segunda-feira, numa conferência de imprensa na qual vão participar membros do International Contact Group (GIC) do advogado sul-africano Brian Currin, de Bake Bidea e do Fórum Social.

A dissolução da ETA ocorre pouco mais de um ano depois do desarmamento da organização materializado por representantes da sociedade civil a 8 de abril do ano passado. Esta decisão surgiu sete anos após o grupo terrorista ter anunciado cessar em definitivo os atos de violência.

Recorde-se que no início deste mês, a ETA tinha anunciado que ia declarar de forma oficial a sua dissolução antes do verão.