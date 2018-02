Pub

Lutava contra a doença há vários anos

O filho mais velho do ex-presidente cubano Fidel Castro morreu em Havana, aos 69 anos, em resultado de "uma depressão profunda", revelou hoje a imprensa oficial cubana.

De acordo com o site oficial Cubadebate, Fidel Castro Diaz-Balart lutava contra a doença há muitos anos, tendo cometido suicídio na quinta-feira.

"O doutor em Ciências Fidel Castro Díaz-Balart, que vinha sendo atendido por um grupo de médicos há vários meses por um estado depressivo profundo, atentou contra sua vida na manhã de hoje, primeiro de fevereiro", comunicou o jornal estatal Granma.

O primogénito do falecido líder cubano, que tinha muitas semelhanças físicas com o pai, era fruto da união de Fidel com Mirta Diaz-Balart, uma aristocrata cubana com quem se casou na juventude, antes de enveredar pela luta armada que o viria a conduzir ao poder.