Raúl Castro no local onde em dezembro de 2016 foram depositadas as cinzas de Fidel, no cemitério de Santa Ifigénia, em Santiago de Cuba

Dentro de dois meses, se não houver surpresas, não haverá um Castro à frente dos destinos da ilha. Pela primeira vez desde 1959

Há dez anos, e depois de 18 meses afastado dos olhares públicos devido a doença, Fidel Castro anunciava oficialmente que renunciava à presidência de Cuba. O seu irmão Raúl, que já assumira interinamente os destinos da ilha desde a operação de urgência em agosto de 2006, seria eleito cinco dias depois presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros. Um cargo que se prepara para deixar, precisamente dentro de dois meses, a 19 de abril.

"Comunico que não aspirarei nem aceitarei - repito - não aspirarei nem aceitarei o cargo de presidente do Conselho de Estado e o de comandante-em-chefe", lia-se a 19 de fevereiro de 2008 na mensagem publicada por Fidel no jornal oficial Granma. No sistema eleitoral cubano, cabe à Assembleia Nacional do Poder Popular eleger o presidente entre os seus membros - e Fidel, que viria a morrer a 25 de novembro de 2016, tinha sido reeleito deputado com 98,3% dos votos.

A 24 de fevereiro, Raúl seria escolhido, sem surpresas, para lhe suceder, garantindo que continuaria a consultar o irmão "para as decisões importantes". Quando foi reeleito para o segundo mandato de cinco anos, em 2013, avisou que seria o seu último. Algo que reiterou na sessão plenária de 21 de dezembro: "Quando a Assembleia Nacional for constituída terei concluído o meu segundo e último mandato à frente do Estado e do governo e Cuba terá um novo presidente", disse. Nessa ocasião, foi decidido prolongar a legislatura (que devia acabar a 24 de fevereiro) até 19 de abril por causa da "situação excecional" no país. Devido à passagem do furacão Irma, em setembro, já tinha sido atrasado o calendário eleitoral. Raúl ficará contudo à frente do Partido Comunista até 2021.

Fidel estava a poucos dias de celebrar os 80 anos quando foi operado e entregou temporariamente o poder ao irmão e 81 quando renunciou oficialmente à presidência - estava à frente dos destinos da ilha desde a Revolução Cubana de 1959. "Trairia a minha consciência ocupar um cargo de responsabilidade que requer mobilidade e entrega total que não estou em condições físicas de oferecer", afirmou na mensagem, dizendo que o regime conta com "a velha guarda" e com "jovens" capazes de dirigir a revolução.

Raúl, que o acompanhava desde sempre, era essa "velha guarda" e agora, aos 86 anos, vai passar finalmente o poder aos "jovens". O nome de que se fala para assumir o poder é Miguel Díaz-Canel, primeiro vice-presidente do Conselho de Estado e de Ministros desde 2013. O primeiro não Castro em mais de meio século a assumir os destinos da ilha nasceu em 1960, no segundo ano da Revolução Cubana.

O sucessor de Raúl terá como desafio manter a abertura económica da ilha, iniciada pelo irmão de Fidel, sem deixar cair os ideais da revolução. A economia tem tido altos e baixos: os primeiros graças ao turismo (que deverá sair prejudicado pelas novas barreiras às viagens dos norte-americanos) e os segundos pela crise na vizinha e aliada Venezuela. Terá também de lidar com os EUA. Depois dos avanços diplomáticos durante a presidência de Obama, a chegada de Trump à Casa Branca esfriou as relações. O embargo económico continua de pé.