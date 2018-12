Felipe VI: "Coroa é o garante da Constituição e da liberdade em Espanha"

O rei espanhol, Felipe VI, assumiu "o seu compromisso da Coroa com a democracia e a liberdade em Espanha e com a defesa dos princípios e valores de concórdia e convivência democrática em que se baseia" a Constituição do país, numa nota enviada ao jornal El Mundo, que o escolheu como personalidade do ano em Espanha.

Felipe VI recorda que ele próprio, como monarca, é o "garante do edifício institucional desenhado na Constituição e do conjunto de valores de cidadania que dela decorrem".

A escolha do jornal de Madrid é sustentada pela "defesa do Estado de Direito em plena afronta independentista e no meio de uma ofensiva contra a Monarquia, como forma de enfraquecer a própria nação espanhola".

No arranque do texto, o jornal El Mundo recua até fevereiro, quando a presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, que tinha participado numa "rebelião institucional" contra a visita do monarca no Mobile World Congress. cumprimentou Felipe VI e este lhe respondeu com sete palavras: "Eu estou aqui para defender a Constituição."