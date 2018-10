Famoso mercado de peixe de Tóquio muda de sítio ao fim de 80 anos

Nobel da Paz. Nadia Murad, vítima de rapto e abusos sexuais que conseguiu fugir do Estado Islâmico e se tornou ativista dos direitos humanos e líder de um movimento de denúncia do genocídio do povo yazidi, recebeu ontem o Prémio Nobel da Paz (em conjunto com o médico Denis Mukwege). Paulo Moura conta como o sofrimento desta mulher apenas mudou - não acabou.