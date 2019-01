Famoso bailarino banido pela Ópera de Paris devido a discurso homofóbico

Papa Francisco está "preocupado com a homossexualidade no clero"

Irónico. O famoso bailarino ucraniano Sergei Polunin foi banido de uma produção de "O Lago dos Cisnes" pelo Paris Opera Ballet depois de ter feito um discurso homofóbico e sexista na sua conta de Instagram. Polunin, de 29 anos, é considerado o "bad boy" do ballet e, segundo o Daily Mail, criticou os dançarinos homossexuais num post publicado na sua conta de Instagram, no mês passado.

Sergei Polunin foi a estrela de um videoclip do cantor irlandês Hozier, realizado por David LaChapelle, da canção "Take Me To Church". Lançada em 2013, a música ganhou uma nova imagem graças à coreografia de Jade Hale-Christofi e à interpretação de Polunin. O videoclip original da canção tinha uma mensagem contra a homofobia: era protagonizado por um casal do mesmo sexo e Hozier explicou na altura do lançamento que era uma referência ao aumento de ataques contra homossexuais na Rússia.

"Um homem deve ser um homem e uma mulher deve ser uma mulher, essa é a razão pela qual têm testículos", escreveu o bailarino.

"As fêmeas agora tentam assumir o papel de homem porque vocês não as fodem (sic) e porque vocês são uma vergonha", disse Polunin, de 29 anos, que conquistou a nacionalidade russa em novembro e é um grande fã do Presidente russo Vladimir Putin, referindo-se aos bailarinos gays.

O texto continuava. "'Os homens são lobos, são leões. O homem é o líder da família", lia-se também.

A Ópera de Paris confirmou à AFP, esta segunda-feira, que retirara o convite para que Sergei Polunin fosse o bailarino principal na produção, que estreia já no próximo mês, até porque no espetáculo o príncipe deveria ser interpretado como um homossexual reprimido. Adrien Couvez, famoso bailarino de paris, já tinha dito que Polunin era um "embaraço".

Depois das afirmações contra os colegas gays, o ucraniano usou também o Instagram para atacar pessoas acima do peso. "Vamos dar uma palmada nas pessoas gordas quando as virmos, isso vai ajudá-las e encorajá-las a perder alguma gordura. Não há respeito pela preguiça!", escreveu.

Polunn é considerado um dos dançarinos mais talentosos de sua geração. Entrou para a história como o mais jovem dançarino principal no Royal Ballet de Londres: tinha apenas 19 anos.

