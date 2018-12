Família proibida de usar homeopatia no filho em coma

O pai do jovem acusa a anestesista do Hospital da Fundação Jiménez Díaz de negligência "ao não colocar corretamente o tubo de respiração no filho"

Uma família espanhola foi proibida por um tribunal de Madrid de usar uma terapia de homeopatia no filho de 23 anos que está em coma induzido desde quarta-feira, depois de uma paragem cardíaca durante uma operação a uma apendicite num hospital da capital de Espanha. Além de acusarem de negligência a anestesista, os pais do jovem queriam que a Justiça obrigasse a equipa médica a injetar no seu filho vitamina C e três preparados homeopáticos, mas a responsável pelo Juízo de Instrução nº 35 de Madrid decidiu em sentido contrário.

Segundo a magistrada María del Sagrario Herrero, encarregue de julgar o caso, o tratamento pedido pela família do jovem Francisco José C. R "tem um caráter paliativo que de forma alguma poderá melhorar a situação do paciente ou reverterá o coma em que se encontra". A decisão da juíza, a que o El País teve acesso, foi tomada depois de ouvidos os médicos do hospital da Fundação Jiménez Díaz, onde Francisco José foi operado, e o especialista forense do tribunal. Os pais do jovem ainda estão a ponderar recorrer da sentença mas, ainda segundo o El País, já decidiram que querem transferir o filho para um hospital da sua cidade natal, Albacete.

No pedido que apresentou ao tribunal, o pai de Francisco José acusa a anestesista de negligência "ao não colocar corretamente o tubo de respiração no filho" durante uma cirurgia a uma apendicite. O jovem sofreu um edema pulmonar quando o tubo foi retirado e esteve em paragem respiratória durante 15 minutos, ao fim dos quais foi reanimado pela equipa médica e voltou aos cuidados intensivos. Mas depois de exames posteriores, que não registaram reações a estímulos, o jovem foi colocado em coma induzido. Segundo o seu pai, "os médicos disseram que nada podiam fazer pela sua vida e deram-lhe poucas horas de vida". O que levou a família a avançar com o pedido para que fosse administrada uma terapia homeopática "que já teve grandes resultados em França".

Uma terapia à base de aplicação intravenosa de vitamina C e de compostos com Centrum (um suplemento vitamínico), Apis Homaccord (também acessível em Portugal e usado "em edemas, eczema pustuloso, irritabilidade cerebral") e Lymphomyosot (segundo sites de homeopatia, "utilizado em linfatismo - tendência de hipertrofia dos órgãos linfáticos, tendência à formação de edemas e predisposição ao aparecimento de doenças infecciosas").

Mas se a juíza dá razão aos médicos, que se recusaram a avançar com este pedido da família, deixa a porta entreaberta a um possível processo por negligência, se a família considerar que houve "procedimentos imprudentes durante a operação realizada à apendicite".