"Falso diagnóstico" de bicos de papagaio nos pés livraram Trump do Vietname

Elysa Braunstein e Sharon Kessel, filhas de Larry Braunstein, afirmaram ao New York Times que, em 1968, o seu pai fez, a título de "favor", um falso diagnóstico de osteófitos - vulgo bicos de papagaio - nos pés, que terá permitido ao agora presidente dos Estados Unidos livrar-se do serviço militar.

Em troca, segundo as duas filhas do médico, Barry obteve acesso a Fred Trump, pai de Donald Trump e proprietário do prédio de Queens no qual funcionava o seu consultório. "Se houvesse alguma coisa errada no prédio, o meu pai ligava a Trump, que tratava do assunto imediatamente. Este foi o pequeno favor que recebeu", disse Elysa Braunstein ao jornal americano.

O New York Times não conseguiu encontrar a documentação sobre a família do médico que comprou a clínica de Braustein ou dos Arquivos Nacionais para corroborar a versão das filhas de Larry Braunstein, que morreu em 2007.

Trump teve direito a quatro adiamentos no alistamento enquanto estudava na Universidade de Fordham de Pensilvânia, embora tivesse sido dado como apto para o serviço militar em 1966. Mas em 1968 foi medicamente desqualificado, segundo o registo que se encontra no Arquivo Nacional. O livro não detalha, no entanto, o motivo pelo qual Trump reprovou no exame. O serviço de seleção destruiu todos os registos médicos e arquivos individuais, depois de em 1973 os militares passarem a ser voluntários.

Durante a campanha para a presidência dos Estados Unidos, o seu staff argumentou que teria sido dispensado do serviço militar por problemas nos pés, mas nunca foram claros sobre a razão que o fez não participar na guerra do Vietname. Trump também sempre prestou poucas declarações sobre a natureza da doença, que o deixou desqualificado para para servir as forças armadas americanas, a não ser em caso de emergência nacional.

As filhas de Larry Braunstein disseram ao New York Times que o pai, que era democrata, tal como elas, estava inicialmente orgulhoso de ter ajudado alguém famoso, mas depois ter-se-á cansado das excentricidades de Donald Trump.