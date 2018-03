Pub

A polícia britânica recebeu hoje um alerta sobre um pacote suspeito junto do edifício conhecido por The Gherkin, em Londres. Pediu às pessoas para evitar a zona, mas verificou-se que o objeto não representava perigo

Um objeto suspeito na zona de St. Mary Axe, na cidade de Londres, levou a polícia britânica a montar esta manhã um cordão de segurança na área e a apelar às pessoas para evitar aquele local.

O pacote suspeito foi deixado junto do edifício conhecido por The Gherkin. "Selámos a área à volta da rua St. Mary Axe, devido à denúncia de um pacote suspeito na Bury Street", anunciou a polícia através da rede social Twitter.

De acordo com o Daily Mail, testemunhas alegam ter ouvido uma explosão no local indicando que a caixa suspeita foi destruída. Imagens publicadas nas redes sociais mostram um robô perto do objeto suspeito.

A polícia veio depois comunicar que a situação estava controlada e a área estava novamente aberta à circulação. Verificou-se que o pacote suspeito era um produto eletrónico abandonado.