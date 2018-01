"Ameaça de míssil balístico a caminho do Havai. Procurem imediatamente abrigo. Isto não é um simulacro"

Esta foi a mensagem que os havaianos receberam nos telemóveis. E que lançou o pânico. O caso foi reportado pelo Washington Post.

Depois das oito da manhã deste sábado - hora local - os habitantes do Havai receberam um aviso assustador: "Ameaça de míssil balístico a caminho do Havai. Procurem imediatamente abrigo. Isto não é um simulacro".

Só 20 minutos depois do falso alarme é que a Agência de Gestão de Emergência daquele estado norte-americano enviou nova mensagem com o desmentido. "A mensagem anterior foi enviada por engano".

E esta mensagem foi repetida:

There is no missile threat or danger to the State of Hawaii. Repeat. False Alarm