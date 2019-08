Falhas de energia no Reino Unido. Alguns aeroportos e ligações ferroviárias afetados

Alguns aeroportos, ligações ferroviárias e semáforos estão a ser afetados por falhas de energia no Reino Unido, está a avançar a BBC. O País de Gales também regista falhas de energia elétrica. A UK Power Networks, empresa de distribuição de eletricidade no Reino Unido, afirmou que há zonas de Londres e no sudeste de Inglaterra que não têm energia elétrica.

A empresa refere que esta situação deverá ter como causa uma falha no National Grid Network, que fornece a eletricidade e gás no Reino Unido.

Em Londres, a falha de energia está a afetar os semáforos e a provocar atrasos nas ligações ferroviárias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Network Rail informou que os comboios estiveram parados devido a esta falha de energia, mas refere que o sistema de sinalização já está operacional. Por essa razão avisou os passageiros para possíveis atrasos.

De acordo com o relato de alguns passageiros, a energia foi cortada durante 15 minutos no aeroporto de Newcastle. "Vários alarmes dispararam", disse Scott McKenzie à estação de televisão britânica. "Estávamos literalmente mergulhados na escuridão", afirmou este passageiro de Cardiff. Durante este blackout, as pessoas usaram os telemóveis "como tochas para verem e se deslocarem".

Os aeroportos de Heathrow, Gatwick e Luton não terão sido afetados.