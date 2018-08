Falha informática obriga aeroporto de Gatwick a recorrer a quadros brancos

O segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, Gatwick, foi forçado a mostrar as informações sobre voos em quadros brancos, depois que uma falha informática ter inutilizado os ecrãs digitais.

"Devido a um problema com a Vodafone - fornecedora de serviços de IT (tecnologias de informação) para Gatwick - as informações de voo não estão a aparecer corretamente nos ecrãs digitais do aeroporto e estão sendo exibidas manualmente nos terminais", confirmou o aeroporto em comunicado.

Fotos partilhadas nas redes sociais mostram pessoas em grupos a tentar ver os números de porta, enquanto o pessoal escrevia informações num quadro branco.

Apesar do problema tecnológico, a administração do aeroporto garantiu não terem existido atrasos. Ainda assim, alguns passageiros terão perdido os seus voos. "Gatwick deseja pedir desculpas a quaisquer passageiros afetados e espera que a Vodafone resolva o problema o mais rapidamente possível", acrescentou a administração do aeroporto.

Gatwik serve essencialmente ligações aéreas dentro da Europa, nomeadamente para Portugal.