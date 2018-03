Pub

Trump não aprecia o bigode de Bolton, mas gostará do seu tom duro. O futuro conselheiro de segurança nacional é um enérgico defensor de intervenções militares, seja contra o Irão, seja contra a Coreia do Norte

A Casa Branca não é neste momento o local de trabalho mais adequado para fazer planos de longo prazo. Nesta quinta-feira, mais duas saídas: John Dowd, o principal advogado da equipa jurídica, e que era responsável pela resposta à investigação sobre Trump e a Rússia; e o general H.R. McMaster, conselheiro de segurança nacional. Para o seu lugar, Trump nomeou o polémico ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU, John Bolton.

Dois factos sem aparente ligação causam estranheza na nomeação. Donald Trump foi e é um crítico da invasão do Iraque em 2003. "A pior decisão de sempre", comentou o presidente há semanas. John Bolton foi um dos fervorosos defensores da intervenção militar. Apesar de se ter provado posteriormente que as premissas para a guerra (as armas de destruição maciça) não se revelaram verdadeiras, ainda hoje Bolton defende a invasão. "É simplista dizer-se que o derrube de Saddam Hussein foi um erro", disse.



O outro facto é que, segundo o Washington Post, o homem que já trabalhou na Casa Branca nas administrações de Ronald Reagan, George Bush e George W. Bush, não foi escolhido no ano passado para o cargo de secretário de Estado devido ao seu bigode de morsa. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, as escolhas do presidente passam também pela estética - sendo que não aprecia pilosidades faciais.

John Bolton, de 69 anos, causou ondas de choque durante o seu mandato enquanto embaixador dos EUA nas Nações Unidas. Num discurso em 1994 afirmou que as "Nações Unidas não existem". "Existe uma comunidade internacional que às vezes pode ser liderada pela única verdadeira potência que existe no mundo, os Estados Unidos, quando se adequa aos nossos interesses e quando conseguimos que outros nos sigam."

Também disse que se o edifício sede das Nações Unidas "perdesse 10 andares não faria diferença".

Sobre dois dos dossiês mais complicados da política externa, Coreia do Norte e Irão, a solução militar é uma opção a ter em conta.

"É perfeitamente legítimo que os Estados Unidos respondam ao atual constrangimento causado pelas armas nucleares da Coreia do Norte, atacando primeiro", escreveu no Wall Street Journal em fevereiro.

Em 2015, antes do acordo internacional sobre o programa nuclear de Teerão, Bolton defendeu no New York Times um ataque por parte de Israel. "Esta ação deve ser feita em conjunto com um forte apoio norte-americano à oposição com o objetivo de mudar o regime."

Com a entrada de Bolton, Trump terá o terceiro conselheiro no espaço de 14 meses. Número igual de conselheiros nos oito anos de presidência de Barack Obama.