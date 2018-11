Fake news: o novo aeroporto de Manila que afinal não existe

Vários grupos do Facebook que apoiam o Presidente filipino Rodrigo Duterte partilharam uma imagem do novo aeroporto de Manila, a capital das Filipinas. A fotografia chegou a mais de 800 mil pessoas na rede social. No entanto, a nova estrutura que se vê na imagem é de um projeto para um aeroporto chinês.

São vários os sites que indicam que Manila tem um segundo aeroporto ao lado do Aeroporto Internacional Ninoy Aquino (NAIA). Para o provar, mostram uma montagem do presidente filipino e do suposto novo terminal do aeroporto.

Segundo a AFP, na verdade a imagem é de um projeto chinês da empresa internacional de arquitetura Corgan. O site da empresa diz que a imagem faz parte de seu projeto para um aeroporto planeado para a cidade de Dalian.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades de aviação filipinas e os órgãos de comunicação estatal não confirmam que exista um novo aeroporto em Manila. Até agora, NAIA é o único aeródromo que surge no site e na conta oficial do Facebook da Autoridade do Aeroporto Internacional de Manila, que opera o aeroporto da cidade.

A estação de televisão oficial do governo, a People's Television Network, também não noticiou a inauguração de um novo aeroporto em Manila.