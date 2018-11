Facebook retira anúncio anti-imigração do Partido Republicano norte-americano

Camiões com 80 migrantes que seguiam para os EUA desaparecem no México

Em comunicado, a empresa dirigida Mark Zuckerberg disse que, embora o vídeo possa continuar a ser partilhado pelos utilizadores, a rede social não permitirá que se pague pela difusão, como ocorreu até agora.

A imprensa norte-americana estimou que os republicanos gastaram entre 28.000 e 100.000 dólares para promover o anúncio no Facebook, que teve entre 2,8 e 5 milhões de visualizações na plataforma.

A ação do Facebook surge depois de duas das principais redes de televisão do país, a NBC e a conservadora Fox News, tomarem a mesma decisão, enquanto o canal CNN rejeitou a sua transmissão desde o início.

O anúncio foi emitido no domingo pela NBC no meio de um jogo entre os New England Patriots e o Green Bay Packers, da Liga de Futebol Americano, e vem da campanha do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para as eleições intercalares que decorrem esta terça-feira.

O anúncio relaciona os migrantes da caravana da América Central com um criminoso, Luis Bracamontes, condenado nos Estados Unidos por matar dois polícias em 2014.

"Os perigosos criminosos ilegais, como o assassino de agentes policiais Luis Bracamontes, não se importam com as nossas leis", diz o anúncio, um resumo de uma outra versão que Donald Trump partilhou nos últimos dias na rede social Twitter.