Facebook processado por procurador americano

O procurador-geral do Disctrict of Columbia (D.C.), onde se situa a capital dos EUA, Washington, processou o Facebook na sequência do escândalo da Cambridge Analytica - a empresa de consultadoria que teve acesso aos dados pessoais de milhares de utilizadores.

Trata-se do primeiro processo judicial do género iniciado nos Estados Unidos, noticia esta quarta-feira o Washington Post, que avançou a notícia citando duas fontes conhecedoras do processo.

Ainda segundo o diário norte-americano, este processo iniciado por Karl Racine pode ser o início de outros do género, uma vez que a investigação federal ao caso ainda prossegue.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uma das fontes do jornal adianta mesmo que vários estados norte-americanos investigam ativamente o Facebook no sentido de iniciar processos contra a empresa, e que este processo em D.C. poderá ser ampliado para contemplar outras situações de legalidade duvidosa que sejam detetadas.

O Facebook continua debaixo de fogo de vários quadrantes. Na última terça-feira, o The New York Times noticiou que a maior rede social do mundo celebrou acordos com várias empresas (como o Amazon ou o Spotify) para troca de informações sobre utilizadores, sem que estes tivessem disso conhecimento.