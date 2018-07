Facebook multado por falhar na privacidade

O presidente da Comissão de Imprensa do Parlamento do Reino Unido disse esta quarta-feira que o departamento do Governo que investigou o escândalo Cambridge Analytica multou o Facebook em 565 000 euros por falhar na proteção dos dados dos utilizadores.

Damian Collins disse que o Gabinete do Comissário da Informação concluiu que a empresa Facebook "violou a lei ao não salvaguardar a informação sobre as pessoas".

O Facebook está a ser escrutinado desde que surgiram informações de que a consultora política Cambridge Analytica usou indevidamente dados de 87 milhões de contas de utilizadores da rede social Facebook para ajudar a campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos, em 2016.

Em causa estão duas violações da Lei de Proteção de Dados. Para o Gabinete, o Facebook não protegeu a informação dos seus usuários e também não foi transparente sobre a forma como estes foram recolhidos.

Elizabeth Denham, comissária de informação, diz que as multas penalizam as más condutas, mas o seu verdadeiro objetivo é promover mudanças e restaurar a confiança no sistema democrático.

Segundo o The Guardian, no primeiro trimestre de 2018, o Facebook faturou 500 000 libras (quase 565 000 euros) a cada cinco minutos. Devido ao momento das infrações, foi aplicada a multa máxima da Lei de Proteção de Dados de 1998 (565 000 euros) e não o regulamento europeu, que estabelece como limite os 20 milhões de euros.

Erin Egan, diretora de privacidade do Facebook, reconhece que a empresa "deveria ter feito mais para investigar as denúncias sobre a Cambridge Analytica e tomado providências em 2015".

Com Lusa