Facas encontradas na secretária escolar de neto do imperador japonês

As autoridades aumentaram recentemente a vigilância em relação à família imperial japonesa, a poucos dias da abdicação do imperador Akihito, no trono há cerca de 30 anos.

Responsáveis da escola encontraram, na sexta-feira, as facas na secretária usada diariamente pelo príncipe de 12 anos, segundo revelou a rede pública de radiodifusão NHK e outros órgãos de comunicação social, citando investigadores, sob condição de anonimato.

O príncipe Hisahito, que começou a frequentar esta escola este mês, não estava na turma quando as facas foram deixadas lá.

Não foram reportados feridos, danos materiais ou ameaças, segundo a polícia, que, de acordo com os media, procura um homem de meia idade, vestido como trabalhador da construção civil, que entrou no perímetro da escola, usando um capacete, e foi registado por câmaras de segurança.

Nem o porta-voz da polícia nem a escola comentaram esta informação.

Ameaças contra a família imperial são relativamente raras no Japão.

Em 1975, Akihito foi quase atingido por um 'coquetel Molotov' em Okinawa, um importante campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, onde havia um forte sentimento de hostilidade à família imperial.

O Japão está a preparar-se para a abdicação, na terça-feira, do imperador Akihito, o que acontece na família pela primeira vez em 200 anos.

O seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Naruhito, de 59 anos, sucederá a Akihito no dia seguinte, marcando a transição para a era 'Reiwa' ("Bela Harmonia").

O jovem príncipe Hisahito é filho do príncipe Akishino, o segundo filho do casal imperial e um dos quatro possíveis herdeiros do Trono do Crisântemo.

A mais velha família imperial ainda governante enfrenta o perigo de extinção, porque não reconhece às mulheres o direito de aceder ao trono, quando existem apenas quatro herdeiros masculinos.

Além dos príncipes Naruhito (59 anos) e de Akishino (53), são possíveis herdeiros o jovem príncipe Hisahito e o irmão do imperador Akihito, o príncipe Hitachi, atualmente com 83 anos.