Jason Kessler, organizador da marcha de extrema direita do ano passado em Charlottesville, já entregou um pedido para realizar uma nova Unite the Right em Washington, em agosto

O organizador da marcha de extrema-direita do ano passado em Charlottesville, que acabou por levar à morte de uma ativista anti-fascista, planeia agora levar uma nova manifestação mesmo até ao coração do poder norte-americano, em Washington.

Jason Kessler já entregou um pedido para realizar uma nova Unite the Right (unir a direita, em português) a 11 e 12 de agosto, que até tem aprovação inicial do serviço de parques dos Estados Unidos da América. No entanto, ainda falta a luz verde final das autoridades.

Blogger de extrema-direita, Kessler espera juntar cerca de 400 manifestantes no Lafayette Park, em frente à Casa Branca, e garante que vai colaborar com as forças policiais. Garantia que não deve descansar os críticos deste movimento, depois dos incidentes do ano passado na Virgínia - também em agosto -, em que uma mulher morreu e muitas outras pessoas presentes numa contra manifestação ficaram feridas, depois de terem sido atropeladas por um apoiante da extrema-direita, que arrisca agora uma pena de prisão perpétua.



Na altura, Donald Trump foi muito criticado internamente por ter afirmado que ambos os lados tinham tido culpas no incidente, sendo acusado de apoiar a manifestação de extrema direita contra a retirada da estátua de general confederado Robert E. Lee. O presidente americano condenou então, "nos termos mais fortes, a flagrante exibição de ódio, fanatismo e violência - dos dois lados".