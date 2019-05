Extrema-direita junta-se à esquerda para fazer cair Governo da Áustria

Norbert Hofer, novo líder do FPÖ (extrema-direita)

Partido de Salvini vence com mais de um terço dos votos

Sebastian Kurz perde moção de censura no Parlamento

Conservadores com menos seis pontos e verdes duplicam resultado

O partido de extrema-direita austríaco FPÖ vai aliar-se à esquerda para afastar o chanceler conservador Sebastian Kurz numa moção de censura prevista para esta segunda-feira, anunciou o novo líder do partido, Norbert Hofer.

O Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) "vai aprovar" a moção de censura, anunciou Hofer no final da reunião da direção do partido em Viena.

O Partido social-democrata tinha também anunciado domingo à noite que votaria a favor da moção de censura - que foi apresentada pelo pequeno partido ecologista Jetzt.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com os votos já anunciados dos sociais-democratas e do FPÖ, está constituída a maioria necessária para fazer cair o chefe do governo antes das legislativas antecipadas previstas para setembro.

Caso se confirme, o Presidente da República, Alexander Van der Bellen, terá de nomear um chanceler de transição no mais curto espaço de tempo.

As legislativas foram convocadas pelo chanceler após a divulgação de extratos de um vídeo em que o anterior líder do FPÖ, Heinz-Christian Strache, foi filmado, por uma câmara oculta, a prometer a uma suposta sobrinha de um milionário russo, alguns meses antes das eleições legislativas austríacas de 2017, a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro e mediático ao seu partido.

O escândalo veio perturbar a cena política austríaca a alguns dias das eleições europeias e levou à demissão de Strache de todos os seus cargos, incluindo o de vice-chanceler, e posteriormente à saída do governo de todos os ministros do FPÖ.