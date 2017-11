Pub

Alice Weidel, cabeça-de-lista da AfD afirma que o partido espera "resultados melhores" em novas eleições

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) manifestou hoje satisfação pela possibilidade de eleições antecipadas, na sequência do fracasso das negociações entre conservadores, liberais e ecologistas.

"Agrada-nos uma eventual convocação de eleições", disse à imprensa a líder parlamentar da AfD, Alice Weidel.

O partido conseguiu nas eleições legislativas de 24 de setembro uma vitória histórica, ao constituir-se como terceira força política do país, com 12,6%, e ao assegurar a entrada direta no parlamento federal, pela primeira vez desde o pós-guerra.

Alexander Gauland, que foi, com Wiedel, cabeça-de-lista da AfD às eleições de setembro, afirmou por seu lado à imprensa que o partido espera "resultados melhores" em novas eleições.

Os dirigentes da AfD destacaram sobretudo "o grande êxito" que constitui ver afastadas de um futuro governo as políticas de imigração e meio ambiente defendidas pelos Verdes.

Merkel, que venceu as legislativas sem maioria, com 33%, viu o seu anterior parceiro de governo, o Partido Social-Democrata (SPD, 21,5%) recusar uma nova coligação, e iniciou conversações com o FDP (10,7%) e com os Verdes (8,9%), mas, no domingo, os liberais anunciaram que abandonam as negociações.

"A senhora Merkel fracassou e está na altura de abandonar o cargo de chanceler", disse Gauland.