Homford, onde se deu a explosão, numa imagem do Google

Pub

As causas do incidente ainda não são conhecidas, mas a polícia não está a tratar o caso como se estivesse relacionado com terrorismo.

A polícia britânica evacuou pessoas de várias casas e fechou ruas em Romford, Harold Hill, Londres, após uma explosão num prédio, noticiou a Sky News este domingo.

As causas do incidente ainda não são conhecidas, mas a polícia não está a tratar o caso como se estivesse relacionado com terrorismo.

A Brigada de Incêndios de Londres e várias ambulâncias estão no local e a polícia aconselha a que motoristas e peões não circulem no local.

(Em atualização).