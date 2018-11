Explosão em hotel na Suíça onde trabalham portugueses faz seis feridos

As autoridades no local em imagem de webcam na zona

Seis pessoas ficaram feridas ao início da tarde desta sexta-feira após uma explosão de gás na cozinha do Grand Hotel Zermatterhog, de cinco estrelas, em Zermatt, na Suíça, avança o jornal Le Nouvelliste. As autoridades já conseguiram controlar o incêndio que deflagrou na sequência da explosão. O acidente aconteceu às 13:45 locais (12:45 em Portugal continental).

Os feridos, cindo dos quais são funcionários da cozinha desta unidade hoteleira, onde trabalham portugueses, foram transferidos para os hospitais de Sion, Viège e Zermatt, desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.

De acordo com a polícia de Valais, no local estiveram 43 bombeiros apoiados por dois helicópteros e duas ambulâncias.

As causas da explosão são ainda desconhecidas. As autoridades já anunciaram a abertura de um inquérito.

De acordo com a estação de rádio Rhône FM, estavam a decorrer obras no Grand Hotel Zermatterhog, que devia abrir este sábado. "A explosão decorreu nas cozinhas. Cinco a seis pessoas estão feridas, uma delas com gravidade, mas é ainda muito cedo para ser preciso", disse Andreas Biner, diretor da unidade hoteleira.

