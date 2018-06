Pub

Uma explosão num silo de cereais em Port-du-Rhin, na zona portuária de Estrasburgo, fez quatro feridos

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas numa explosão num silo de cereais em Port-du-Rhin, pertencente à empresa Silostra, na zona portuária de Estrasburgo, nas margens do Reno, segundo avança a BMF TV.

O balanço inicial da Prefeitura de Bas-Rhin apontava para que 11 pessoas estivessem dentro do silo, quatro das quais ficaram feridas, três com gravidade tiveram de ser transportadas de helicóptero. As restantes estão a receber acompanhamento psicológico no local.

Os bombeiros, através das redes sociais, pediram à população para evitar o local. Também as escolas irão continuar fechadas.

De acordo com a autarquia, a explosão ocorreu por volta das 09:20.

O acidente, cujas causas ainda são desconhecidas, provocou um incêndio e uma nuvem de fumo.

No local estão 108 bombeiros, apoiadas por 60 viaturas. Segundo último comunicado da Prefeitura de Bas-Rhin foi estabelecido um perímetro de segurança de 200 metros ao redor do silo.

A autarquia irá fazer nova atualização às 12h00.

Em atualização.

