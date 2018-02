Pub

Uma operação do exército venezuelano resultou na morte de 18 mineiros ilegais numa mina no estado de Bolívar. A oposição fala em "massacres" perpetrados por um "narco-estado"

O jornal Correo del Caroni informou que 17 homens e uma mulher morreram durante a operação que decorreu no sábado na mina Cicapra de Guasipati, numa região conhecida pela mineração de ouro e diamantes, mas também pela violência e rivalidades de gangues.

O governador do estado de Bolívar, Justo Noguera, disse que uma unidade militar lutou contra um ataque, mas não deu mais pormenores. "Uma investigação está em curso", declarou.

Um político da oposição, Americo De Grazia, revelou que as vítimas tinham balas na cabeça, de acordo com a descrição fornecidas pelos familiares dos mortos. "Os massacres são a política do narco-estado", acusou.

O exército anunciou ter capturado armas e explosivos durante a operação.

Os confrontos devido às minas ilegais são comuns naquela área remota, rica em minerais, perto da fronteira com a Guiana.

Em 2016 o presidente Nicolás Maduro declarou a área Arco Mineiro de Orinoco como prioridade estratégica. Na ocasião declou guerra às centenas de mineiros ilegais da Venezuela e do Brasil. Desde então as incursões do exército nas minas da região saldaram-se em dezenas de mortos. A mais recente, em setembro, em Piar e Sifontes, resultou em 21 mortos. O exército alega responder ao confronto armado dos ilegais.