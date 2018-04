Pub

Novas fardas vão ser elásticas para acompanhar gestação

As soldados alemãs que ficarem grávidas vão ter, já a partir deste ano, acesso a uniformes adaptados à sua condição. O Exército alemão já está a fazer provas das novas fardas destinadas à Bundeswehr, as Forças Armadas do país, onde as mulheres se podem alistar desde 2001.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério da Defesa alemão, que acrescentou ainda que o Exército está a levar em conta a opinião das soldados em relação ao desenho dos novos uniformes. Nesta fase de provas, 80 militares irão experimentar cerca de 500 peças de diferentes cortes e composições.

As militares deram ainda a sua opinião em relação à comodidade e aparência das fardas, que serão elásticas para poderem ser utilizadas durante toda a gestação. E já existem resultados: as mulheres aprovaram o uniforme de serviço mas não gostaram daquele que lhes foi destinado para as atividades militares.

Até agora, as militares das Forças Armadas alemãs tinham de usar roupa civil quando ficavam grávidas. Segundo o El País, cerca de 2 por cento das cerca de 20 mil militares do Exército alemão estão à espera de bebé.