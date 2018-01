Pub

Rússia acusa os Estados Unidos de tentarem interferir num assunto interno de Teerão para sabotar o acordo nuclear. Macron defende que a solução não deve partir do exterior

O Chefe do Estado-Maior do Exército iraniano garantiu ontem que os seus homens estão prontos para intervir se necessário e reprimir as manifestações anti-governo que duram há uma semana e nas quais morreram 21 pessoas. Se bem que, afirmou o major-general Abdolrahim Mousavi, a polícia já fez este trabalho.

"Apesar desta sedição cega ser tão pequena que uma parte da força policial foi capaz de pará-la, podem ter a certeza de que os vossos camaradas do Exército da República Islâmica está pronto para enfrentar os joguetes do Grande Satanás", garantiu o líder do exército iraniano, numa referência aos Estados Unidos, citado pelos media oficiais do Irão.

Embora sabendo-se que as manifestações anti-governo têm tido lugar em várias cidades do Irão é ainda difícil ter uma noção da sua real dimensão devido à dimensão do país, mas também à restrição de acesso de meios de comunicação social independentes e ao bloqueio das redes sociais verificado nos últimos dias.

De acordo com agência de notícias ILNA, o governo levantou ontem o bloqueio ao Instagram, uma das redes sociais usadas para mobilizar os manifestantes. Mas o acesso à aplicação de mensagens mais usada no país, o Telegram, continuava bloqueada. O ministro do Interior iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli, disse ontem que "no máximo 42 mil pessoas participaram nos protestos, o que não é muito" numa nação de 80 milhões. No dia anterior, o comandante dos Guardas da Revolução, o major-general Mohammad Ali Jafari, dizia que o número de "desordeiros" não excedia os 15 mil a nível nacional.

Os Estados Unidos, principalmente através de tweets quase diários de Donald Trump, tem mostrado o seu apoio aos manifestantes e atacado o regime de Teerão.

Paralelamente, no início da semana, a embaixadora dos EUA junto das Nações Unidas, Nikki Haley afirmou que Washington estava a tentar marcar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir as manifestações no Irão.

Uma ideia afastada ontem de forma inequívoca por parte da Rússia, país aliado do Irão e um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, tal como os EUA, com o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros russo a classificar esta iniciativa de "prejudicial e destrutiva". "Os assuntos internos do Irão não têm nada a ver com o papel do Conselho de Segurança da ONU, que é a manutenção da paz e segurança internacionais", declarou Sergei Ryabkov, citado pela agência de notícias RIA.

Este responsável pela diplomacia de Moscovo acusou ainda os Estados Unidos de estarem a usar as manifestações para dificultar o acordo nuclear com o Irão (JCPOA, na sigla em inglês), que levou anos para ser assinado. "A situação atual, quando Washington tenta usar o momento para criar novas questões relacionadas com o JCPOA, mostra a tentativa deliberada de minar e destruir o compromisso da comunidade internacional com o JCPOA", disse ontem Ryabkov à TASS, voltando a sublinhar que o que se está a passar no Irão é um assunto doméstico, apelando aos Estados Unidos para não interferir.

No mesmo sentido, o presidente francês afirmou ontem que as alterações políticas no Irão devem ser provenientes do povo iraniano, e não a partir do exterior. Emmanuel Macron acrescentou que "a nossa função consiste em permanecer atentos, exigentes e escrupulosos", para assegurar que os direitos dos manifestantes sejam respeitados.