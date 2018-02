Pub

Polegar de um dos soldado do exército Terracota foi roubado por um visitante de um museu em Filadélfia, EUA. Na China, exige-se punição severa para o jovem

No ano passado, um jovem de 24 anos participava na Ugly Sweater Party (Festa da Camisola Feia), no Franklin Institute, em Filadélfia, EUA, quando entrou na ala que tinha dez estátuas do exército de Terracota e que estava encerrada. Ao entrar na sala, colocou-se ao pé de um dos soldados para tirar uma fotografia e agarrou-se à mão esquerda deste. Ao fazer força, o dedo polegar do guerreiro partiu-se e o jovem acabou por trazer a peça para casa.

O exército de Terracota foi criado há dois mil anos pelo imperador Qin Shi Huang, e está representado por dez estátuas, de entre oito mil que existem, no Franklin Institute. A peça da qual Michael Rohana roubou o dedo está avaliada em 4,5 milhões de dólares (cerca de 3,63 milhões de euros), explica a BBC.

Os guerreiros de Terracota são considerados na China como um tesouro nacional e são grandes focos de atração turística.

A Xinhuanet referiu que um dos funcionários do Centro de Promoção do Património Cultural de Shaanxi, na China, Wu Haiyun exigiu que Rohana fosse severamente punido. O jovem foi mesmo acusado por roubo e ocultação de uma grande obra de arte, mas saiu sob fiança.

Wu Haiyun acusou também o museu Franklin de descuido perante as estátuas. O jornal New York Times afirmou que a Autoridade das Relíquias Culturais da província de Shaanxi confirmaram um envio de dois especialistas para reparar e analisar os estragos, pedindo também uma indemnização.