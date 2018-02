Pub

A chefe da oposição e ex-primeira-ministra foi julgada pelo desvio de fundos

A líder da oposição do Bangladesh, Khaled Zia, foi condenada hoje a cinco anos de prisão por "abuso de confiança" devido ao envolvimento num caso de desvio de fundos do Estado.

A chefe da oposição e ex-primeira-ministra foi julgada pelo desvio de fundos (206 mil euros) destinados a um orfanato durante o primeiro mandato que se prolongou entre 2001 e 2006.

O filho da atual líder da oposição também está envolvido no mesmo processo.

Horas antes de ter sido conhecida a sentença, milhares de apoiantes de Khale Zia, dirigente do Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), envolveram-se em violentos confrontos com a polícia em Daca.

As autoridades reforçaram as medidas de segurança em todo o país.